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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Бавария
Реал - Бавария: обзор матча 23 апреля 2014
Реал
23.04.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Бавария
19'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бавария
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
82'
74'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Роналду
73'
Замена
Р. Варан
️️️️
Пепе
73'
72'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ф. Рибери
Травма
Пепе
72'
66'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Иско
57'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
1
Лукас Редер
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
3
Алонсо
10
Модрич
22
Иско
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
31
Швайнштайгер
21
Лам
8
Кроос
10
Роббен
7
Рибери
9
Манджукич
3
Пепе
19
Варан
19
Варан
3
Пепе
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
7
Роналду
18
Бэйл
18
Бэйл
7
Роналду
13
Рафинья
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Рафинья
7
Рибери
27
Гетце
27
Гетце
7
Рибери
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Реал
Бавария
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Леопольд Цингерле
ВР
1
Лукас Редер
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
1
Лукас Редер
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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