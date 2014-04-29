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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Реал
Бавария - Реал: обзор матча 29 апреля 2014
Бавария
29.04.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 4
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Реал
16'
С. Рамос
20'
С. Рамос
34'
К. Роналду
90'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Реал
90'
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
84'
Замена
Каземиро
️️️️
А. Ди Мария
80'
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
75'
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
72'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ф. Рибери
71'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Манджукич
46'
38'
Желтая карточка
Х. Алонсо
34'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Рамос
Пас отдал
Пепе
Желтая карточка
Данте
17'
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-1-1-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
9
Манджукич
88
Мартинес
88
Мартинес
9
Манджукич
7
Рибери
27
Гетце
27
Гетце
7
Рибери
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
11
Ди Мария
5
Каземиро
5
Каземиро
11
Ди Мария
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Бавария
Реал
1
Лукас Редер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Лукас Редер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бавария - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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