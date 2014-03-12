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февраль 2014
март 2014
Россия. Кубок (2013/2014), 1/8 финала
Спартак
0 : 1
Тосно
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 1/8 финала, ответный матч
Барселона
2 : 1
Манчестер Сити
Матч завершен
ПСЖ
2 : 1
Байер
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 1, 3 тур
Стронгест
2 : 0
Велес Сарсфилд
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 5, 3 тур
Дефенсор Спортинг
2 : 0
Крузейро
Матч завершен
Реал Гарсиласко
1 : 2
Универсидад де Чили
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 6, 3 тур
Атлетико Насьональ
2 : 2
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 7, 3 тур
Эмелек
2 : 1
Леон
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 8, 3 тур
Депортиво Ансоатеги
1 : 1
Сантос Лагуна
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 35 тур
Чарльтон
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Уиган Атлетик
1 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Блэкберн
0 : 1
Борнмут
Матч завершен
Бирмингем Сити
3 : 3
Бернли
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 16 тур
Сьон
1 : 2
Арау
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 24 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
Сент-Джонстон
Матч завершен
Инвернесс
0 : 0
Хиберниан
Матч завершен