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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Байер
ПСЖ - Байер: обзор матча 12 марта 2014
ПСЖ
12.03.2014, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Байер
13'
Маркиньос
53'
Э. Лавесси
6'
С. Сэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Байер
90'
+2
Желтая карточка
М. Вагенер
Замена
З. Камара
️️️️
Э. Кавани
85'
Желтая карточка
А. Рабьо
79'
78'
Замена
М. Вагенер
️️️️
Ш. Райнарц
Замена
Ж. Менез
️️️️
З. Ибрагимович
71'
68'
Вторая желтая
Э. Джан
67'
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кастро
67'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
С. Сэм
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Лавесси
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Л. Динь
53'
52'
Желтая карточка
Э. Джан
49'
Желтая карточка
Э. Дердийок
28'
Пенальти не реализован!
С. Рольфес
Желтая карточка
К. Жалле
27'
ГОЛ! 1:1!
Маркиньос
Пас отдал
Й. Кабай
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Сэм
Пас отдал
Д. Донати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
29
Йоан Кабай
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Штефан Райнарц
ОП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
33
Сидней Сэм
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
37
Максимилиан Вагенер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-1-1-2-2
46
Сиригу
12
Динь
3
Силва
5
Маркиньос
13
Жалле
29
Кабай
14
Рабьо
22
Лавесси
15
Пасторе
10
Кавани
11
Ибрагимович
4-2-1-2-1
1
Лено
2
Донати
2
Вольшайд
21
Топрак
18
Гуардадо
23
Джан
7
Райнарц
6
Рольфес
33
Сэм
8
Кастро
9
Дердийок
10
Кавани
6
Камара
6
Камара
10
Кавани
22
Лавесси
7
Моура
7
Моура
22
Лавесси
11
Ибрагимович
7
Менез
7
Менез
11
Ибрагимович
7
Райнарц
37
Вагенер
37
Вагенер
7
Райнарц
33
Сэм
8
Брандт
8
Брандт
33
Сэм
8
Кастро
7
Сон
7
Сон
8
Кастро
Остались в запасе
ПСЖ
Байер
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
36
Никлас Ломб
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча ПСЖ - Байер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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