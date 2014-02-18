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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - ПСЖ
Байер - ПСЖ: обзор матча 18 февраля 2014
Байер
18.02.2014, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 4
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
ПСЖ
4'
Б. Матюиди
37'
З. Ибрагимович (П)
40'
З. Ибрагимович
86'
Й. Кабай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - ПСЖ
86'
ГОЛ! 0:4!
Й. Кабай
Пас отдал
Л. Моура
74'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Лавесси
65'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
С. Сэм
60'
Вторая желтая
Э. Спахич
59'
Желтая карточка
Г. Кастро
58'
Желтая карточка
А. Гуардадо
48'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Сон
46'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
С. Рольфес
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Б. Матюиди
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Э. Спахич
36'
Желтая карточка
Р. Хильберт
15'
5'
Желтая карточка
Б. Матюиди
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Матюиди
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Симон Рольфес
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПВ
11
Штефан Кисслинг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
21
Топрак
18
Гуардадо
6
Рольфес
19
Хильберт
8
Кастро
7
Сон
33
Сэм
11
Кисслинг
4-1-2-2-1
46
Сиригу
9
ван дер Вил
33
Алекс
3
Силва
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
22
Лавесси
11
Ибрагимович
6
Рольфес
7
Райнарц
7
Райнарц
6
Рольфес
33
Сэм
2
Вольшайд
2
Вольшайд
33
Сэм
7
Сон
8
Брандт
8
Брандт
7
Сон
8
Матюиди
29
Кабай
29
Кабай
8
Матюиди
22
Лавесси
15
Пасторе
15
Пасторе
22
Лавесси
Остались в запасе
Байер
ПСЖ
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Байер - ПСЖ
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Гьорги Ринг (Венгрия) Венцель Тот (Венгрия)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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