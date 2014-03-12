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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Тосно
Спартак - Тосно: обзор матча 12 марта 2014
Спартак
12.03.2014, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Тосно
113'
В. Филатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Тосно
119'
Замена
О. Бабенков
️️️️
А. Мурнин
113'
ГОЛ! 0:1!
В. Филатов
Пас отдал
А. Радченко
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Е. Макеев
100'
79'
Замена
М. Горелишвили
️️️️
А. Савин
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
72'
69'
Желтая карточка
А. Савин
67'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Крючков
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Ромуло
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
5
Кариока
ОП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Тосно
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
21
Валентин Филатов
ЦЗ
19
Дмитрий Чернухин
ПЗ
19
Юрий Солнцев
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
18
Александр Савин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Андрей Мурнин
ПП
21
Антон Крючков
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Тосно
32
Антон Смыслов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
11
Александр Петухов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-1-4-1
1
Митрюшкин
23
Комбаров
18
Паршивлюк
16
Боккетти
34
Макеев
5
Кариока
20
Эберт
27
Ромуло
88
Глушаков
23
Озбилиз
14
Мовсисян
4-5-1
35
Смирнов
19
Чернухин
26
Луканченков
21
Филатов
46
Цховребов
27
Мурнин
13
Замалиев
18
Савин
7
Иванников
19
Солнцев
21
Крючков
34
Макеев
30
Карлос
30
Карлос
34
Макеев
27
Ромуло
14
Хурадо
14
Хурадо
27
Ромуло
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
18
Савин
24
Горелишвили
24
Горелишвили
18
Савин
27
Мурнин
4
Бабенков
4
Бабенков
27
Мурнин
21
Крючков
27
Радченко
27
Радченко
21
Крючков
Остались в запасе
Спартак
Тосно
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
11
Александр Петухов
ЦФ
32
Антон Смыслов
ВР
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
11
Александр Петухов
ЦФ
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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