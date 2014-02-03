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    Расписание матчей 03-02-2014

    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    март 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2014
    3 февраля, понедельник
    11:00
    Крылья Советов
    1:0
    Токио
    Матч завершен
    3 февраля, понедельник
    13:30
    Кубань (ЛФЛ)
    2:0
    ОФК
    Матч завершен
    3 февраля, понедельник
    19:00
    Волга
    0:0
    Дачия
    Матч завершен
    3 февраля, понедельник
    19:30
    Кубань (ЛФЛ)
    0:0
    Васлуй
    Матч завершен
    3 февраля, понедельник
    19:30
    Амкар-Пермь
    1:1
    Литекс
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 19 тур
    3 февраля, понедельник
    22:00
    Ризеспор
    0:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 22 тур
    3 февраля, понедельник
    23:45
    Дженоа
    0:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2013/2014), 17 тур
    3 февраля, понедельник
    23:59
    Витория Гимараеш
    1:2
    Насьональ
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 24 тур
    3 февраля, понедельник
    23:59
    Манчестер Сити
    0:1
    Челси
    Матч завершен
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