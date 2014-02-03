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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 03 февраля 2014
Манчестер Сити
03.02.2014, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Челси
32'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
90'
+3
Замена
Д. Ба
️️️️
Э. Азар
90'
+2
Желтая карточка
Виллиан
90'
+2
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
М. Настасич
87'
83'
Замена
Оскар
️️️️
С. Это'О
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Негредо
56'
Желтая карточка
А. Коларов
42'
40'
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
М. Демичелис
36'
33'
Желтая карточка
Б. Иванович
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
2
Мартин Демичелис
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
7
Рамирес
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Оскар
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Харт
5
Сабалета
22
Настасич
4
Компани
11
Коларов
2
Демичелис
16
Навас
42
Туре
21
Сильва
21
Негредо
10
Джеко
4-1-2-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
7
Рамирес
18
Матич
10
Виллиан
10
Азар
9
Это'О
21
Негредо
9
Йоветич
9
Йоветич
21
Негредо
10
Виллиан
12
Оби Микел
12
Оби Микел
10
Виллиан
9
Это'О
8
Оскар
8
Оскар
9
Это'О
10
Азар
19
Ба
19
Ба
10
Азар
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
9
Рони Лопеш
ПВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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