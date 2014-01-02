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    Расписание матчей 02-01-2014

    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2014
    2 января, четверг
    18:45
    ПСЖ
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 20 тур
    2 января, четверг
    19:00
    Килмарнок
    2:1
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    2 января, четверг
    23:45
    Хиберниан
    2:1
    Хартс
    Матч завершен
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