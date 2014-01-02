Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ПСЖ - Реал
ПСЖ - Реал: обзор матча 02 января 2014
ПСЖ
02.01.2014, четверг, 18:45
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Реал
18'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Реал
Замена
Э. Онженда
️️️️
Г. ван дер Вил
69'
Замена
З. Камара
️️️️
Б. Матюиди
69'
Замена
К. Коман
️️️️
З. Ибрагимович
68'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
59'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Т. Мотта
59'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Э. Кавани
58'
46'
Замена
О. Маскарель
️️️️
А. Ильярраменди
46'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Алонсо
46'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
А. Мората
46'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Хесе
46'
Замена
Иско
️️️️
К. Роналду
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Лавесси
46'
46'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
46'
Замена
Каземиро
️️️️
Начо
46'
Замена
Пепе
️️️️
С. Рамос
Замена
Максвелл
️️️️
Алекс
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
Л. Динь
46'
46'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
Д. Лопес
46'
Замена
К. Бензема
️️️️
Х. Родригес
18'
ГОЛ! 0:1!
Хесе
Пас отдал
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
8
Блейз Матюиди
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Реал
13
Диего Лопес
ВР
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
ПСЖ
16
Майк Меньян
ВР
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
25
Томас Мехиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
5
Каземиро
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-1-1-2
46
Сиригу
12
Динь
33
Алекс
3
Силва
9
ван дер Вил
8
Мотта
8
Матюиди
6
Верратти
22
Лавесси
10
Кавани
11
Ибрагимович
3-2-1-3
13
Лопес
5
Арбелоа
6
Начо
93
Рамос
14
Ильярраменди
3
Алонсо
10
Хесе
7
Роналду
21
Мората
6
Родригес
33
Алекс
17
Максвелл
17
Максвелл
33
Алекс
8
Матюиди
6
Камара
6
Камара
8
Матюиди
12
Динь
5
Маркиньос
5
Маркиньос
12
Динь
6
Верратти
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Верратти
8
Мотта
15
Пасторе
15
Пасторе
8
Мотта
11
Ибрагимович
21
Коман
21
Коман
11
Ибрагимович
22
Лавесси
7
Моура
7
Моура
22
Лавесси
10
Кавани
7
Менез
7
Менез
10
Кавани
9
ван дер Вил
26
Онженда
26
Онженда
9
ван дер Вил
14
Ильярраменди
8
Маскарель
8
Маскарель
14
Ильярраменди
13
Лопес
88
Хесус Фернандес
88
Хесус Фернандес
13
Лопес
12
Марсело
12
Марсело
21
Мората
3
Льоренте
3
Льоренте
21
Мората
93
Рамос
3
Пепе
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
6
Начо
5
Каземиро
5
Каземиро
6
Начо
10
Хесе
10
Модрич
10
Модрич
10
Хесе
7
Роналду
22
Иско
22
Иско
7
Роналду
3
Алонсо
11
Ди Мария
11
Ди Мария
3
Алонсо
6
Родригес
9
Бензема
9
Бензема
6
Родригес
Остались в запасе
ПСЖ
Реал
16
Майк Меньян
ВР
1
Николя Дюшез
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
25
Томас Мехиас
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
1
Николя Дюшез
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча ПСЖ - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Халифа Интернешнл
Новости команд
Все
ПСЖ
Реал
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
2
«Даже не понимая вопроса»: Сафонов поделился забавной историей из Франции
Вчера, 20:50
3
Хвича сменил профессию на время травмы
Вчера, 10:42
4
«Мы в глубокой, глубокой заднице»: Забарный – о сборной Украины
Вчера, 09:46
20
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
2
«Даже не понимая вопроса»: Сафонов поделился забавной историей из Франции
Вчера, 20:50
3
Хвича сменил профессию на время травмы
Вчера, 10:42
4
«Мы в глубокой, глубокой заднице»: Забарный – о сборной Украины
Вчера, 09:46
20
Сафонов признался, по каким русским блюдам скучает во Франции
14 ноября
6
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Беллингем продлил контракт с «Реалом» на улучшенных условиях
14 ноября
1
«Реал» купил нового полузащитника
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+