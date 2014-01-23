Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
декабрь 2013
январь 2014
Италия. Кубок (2013/2014), 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
Сиена
Матч завершен
Испания. Кубок (2013/2014), 1/4 финала, первый матч
Леванте
1 : 4
Барселона
Матч завершен
Атлетико
1 : 0
Атлетик
Матч завершен
Франция. Кубок (2013/2014), 1/16 финала
Осер
3 : 2
Дижон
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чили
4 : 0
Коста-Рика
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Зенит
1 : 0
Зальцбург
Матч завершен
Крылья Советов
2 : 1
Спартак
Матч завершен
ЦСКА
0 : 0
Пяст
Матч завершен
Анжи
1 : 0
Волынь
Матч завершен
Крылья Советов
0 : 2
Сплит
Матч завершен