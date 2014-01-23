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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Пяст
ЦСКА - Пяст: обзор матча 23 января 2014
ЦСКА
23.01.2014, четверг, 15:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Пяст
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Пяст
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
- : -
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 10 тур
Пяст
2 : 1
11.10.2026
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