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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 23 января 2014
Леванте
23.01.2014, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 4
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Леванте - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
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25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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