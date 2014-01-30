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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 30 января 2014
Барселона
30.01.2014, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
5 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Леванте
26'
Адриано
42'
К. Пуйоль
47'
А. Санчес
50'
А. Санчес
66'
С. Фабрегас
8'
Л. Винтра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Леванте
Замена
Х. Маскерано
️️️️
А. Санчес
76'
70'
Замена
Ж. Лопес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
И. Афеллай
️️️️
С. Фабрегас
67'
ГОЛ! 5:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Санчес
66'
58'
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Анхель
52'
Желтая карточка
И. Эль-Адуа
ГОЛ! 4:1!
А. Санчес
50'
ГОЛ! 3:1!
А. Санчес
47'
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
46'
ГОЛ! 2:1!
К. Пуйоль
Пас отдал
К. Тельо
42'
40'
Желтая карточка
В. Камараса
Желтая карточка
А. Сонг
39'
30'
Замена
Э. Нонг
️️️️
С. Пинту
29'
Травма
С. Пинту
ГОЛ! 1:1!
Адриано
Пас отдал
С. Фабрегас
26'
25'
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
С. Роберто
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Винтра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
(К)
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
25
Нагоре
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Леванте
27
Леандро
ВР
33
Жорди Лопес
ЦЗ
30
Карлос Томас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
3
Элойс Нонг
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Пинто
3
Адриано
5
Бартра
5
Пуйоль
33
Монтойя
8
Сонг
6
Роберто
8
Иньеста
37
Тельо
4
Фабрегас
4
Санчес
3-2-3-1-1
1
Хименес
12
Хуанфран
26
Винтра
16
Эль-Адуа
25
Нагоре
15
Карабелас
16
Риос
18
Пинту
6
Камараса
14
Гарсия
9
Анхель
4
Санчес
14
Маскерано
14
Маскерано
4
Санчес
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
4
Фабрегас
17
Афеллай
17
Афеллай
4
Фабрегас
14
Гарсия
33
Жорди Лопес
33
Жорди Лопес
14
Гарсия
18
Пинту
3
Нонг
3
Нонг
18
Пинту
9
Анхель
14
Пальярдо
14
Пальярдо
9
Анхель
Остались в запасе
Барселона
Леванте
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
30
Карлос Томас
ЦЗ
27
Леандро
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Лионель Месси
ПВ
Остались в запасе
30
Карлос Томас
ЦЗ
27
Леандро
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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