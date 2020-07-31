- 31 июля 2020
- 22:54 «СЭ»: «Динамо» интересуется полузащитниками Моро и Калвахом 1
- 1 июля 2016
- 16:04 Фото Защитник Милькович перешел в «Амкар» 1
- 5 февраля 2016
- 15:56 Милевский стал игроком румынской «Конкордии»
- 31 января 2016
- 12:32 Агент Милевского: «Ждем окончательного решения одного европейского клуба»
- 19 января 2016
- 12:13 Милевский может перейти в БАТЭ
- 5 ноября 2015
- 00:02 «Сплит» расторг контракт с Милевским 4
- 6 октября 2015
- 16:43 Милевский: «В какую-то «Говерлу» я переходить не собирался» 6
- 5 октября 2015
- 15:36 Фото Милевский стал игроком «Сплита» 5