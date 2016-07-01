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Защитник Милькович перешел в «Амкар»

1 июля 2016, 16:04
1

Сербский защитник Александр Милькович подписал контракт с «Амкаром». Он находится в расположении команды с первого дня сборов. Контракт с игроком подписан сроком на 2 года. С 2015 года он выступал за хорватский «Сплит».

– Думаю, мы сделали удачный выбор, – рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов. – Для команды очень важно, что ряды «Амкара» пополнил футболист, знающий вкус побед и имеющий опыт игры в еврокубках. Несколько лет тому назад Александр Милькович считался одним из самых перспективных сербских игроков, и он надеется на то, что именно в «Амкаре» сумеет оправдать выданные ему авансы. Философия нашего клуба, в котором любят и умеют раскрывать игроков и способствовать их прогрессу, полностью совпадает с планами и амбициями Александра. Надеюсь, наше сотрудничество окажется полезным как для игрока, так и для клуба.

– Специализация Мильковича, как и Богдана Бутко – правый защитник. Как поступите, если Богдан в итоге также продолжит карьеру в «Амкаре»?

– Да, основное амплуа Мильковича – правый защитник. Если Богдан Бутко продолжит свою карьеру в другом клубе, то мы сможем быть спокойны за эту позицию. Если же он вернется в Пермь, то у «Амкара», во-первых, увеличится глубина состава, которой нам катастрофически не хватало в прошлом сезоне, а во-вторых, тренеры смогут использовать одного из этих неплохих игроков на другой позиции.

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Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Трансферы Амкар-Пермь Сплит Милькович Александар
Комментарии (1)
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perm 242
1467387145
надеюсь "придётся ко двору" ...
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