Турниры:
Лига Европы (2014/2015), ответный матч
Лига Европы (2014/2015), первый матч
|Квалификация, 4 раунд
ответный матч
|28 августа, четверг
|22:30
|Торино
|1:0
|Сплит
|Квалификация, 3 раунд
ответный матч
|7 августа, четверг
|20:00
|Черноморец
|0:0
|Сплит
|Квалификация, 2 раунд
ответный матч
|24 июля, четверг
|17:30
|Хапоэль БШ
|0:0
|Сплит
|Квалификация, 1 раунд
ответный матч
|10 июля, четверг
|18:00
|Мика
|1:1
|Сплит
|Квалификация, 4 раунд
первый матч
|21 августа, четверг
|22:30
|Сплит
|0:0
|Торино
|Квалификация, 3 раунд
первый матч
|31 июля, четверг
|22:00
|Сплит
|2:0
|Черноморец
|Квалификация, 2 раунд
первый матч
|17 июля, четверг
|22:30
|Сплит
|2:1
|Хапоэль БШ
|Квалификация, 1 раунд
первый матч
|3 июля, четверг
|22:00
|Сплит
|2:0
|Мика