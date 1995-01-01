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    Сплит - результаты

    Город Сплит
    Дивизион Хорватия-Первая хорватская футбольная лига
    Сайт http://www.rnksplit.hr/
    Тренер Зоран Вулич
    Турниры:
    Лига Европы (2014/2015), ответный матч
    Квалификация, 4 раунд
    ответный матч    		 28 августа, четверг 22:30 Торино 1:0 Сплит
    Квалификация, 3 раунд
    ответный матч    		 7 августа, четверг 20:00 Черноморец 0:0 Сплит
    Квалификация, 2 раунд
    ответный матч    		 24 июля, четверг 17:30 Хапоэль БШ 0:0 Сплит
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 10 июля, четверг 18:00 Мика 1:1 Сплит
    Лига Европы (2014/2015), первый матч
    Квалификация, 4 раунд
    первый матч    		 21 августа, четверг 22:30 Сплит 0:0 Торино
    Квалификация, 3 раунд
    первый матч    		 31 июля, четверг 22:00 Сплит 2:0 Черноморец
    Квалификация, 2 раунд
    первый матч    		 17 июля, четверг 22:30 Сплит 2:1 Хапоэль БШ
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 3 июля, четверг 22:00 Сплит 2:0 Мика
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