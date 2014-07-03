Зоран Вулич
Тренер
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Вулич
|Команда
|Сплит
|Гражданство
|Хорватия
|Дата рождения
|6 октября 1961
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Вулич
|Команда
|Сплит
|Гражданство
|Хорватия
|Дата рождения
|6 октября 1961
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сплит
|8
|3
|1
|4
|Дата
|Матч
|03.07.2014
|Сплит
|2 : 0
|Мика
|10.07.2014
|Мика
|1 : 1
|Сплит
|24.07.2014
|Хапоэль БШ
|0 : 0
|Сплит
|17.07.2014
|Сплит
|2 : 1
|Хапоэль БШ
|31.07.2014
|Сплит
|2 : 0
|Черноморец
|07.08.2014
|Черноморец
|0 : 0
|Сплит
|21.08.2014
|Сплит
|0 : 0
|Торино
|28.08.2014
|Торино
|1 : 0
|Сплит