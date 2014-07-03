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    Зоран Вулич - статистика

    Тренер
    Имя Зоран
    Фамилия Вулич
    Команда Сплит
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 6 октября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сплит 8 3 1 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.07.2014 Сплит 2 : 0 Мика
    10.07.2014 Мика 1 : 1 Сплит
    24.07.2014 Хапоэль БШ 0 : 0 Сплит
    17.07.2014 Сплит 2 : 1 Хапоэль БШ
    31.07.2014 Сплит 2 : 0 Черноморец
    07.08.2014 Черноморец 0 : 0 Сплит
    21.08.2014 Сплит 0 : 0 Торино
    28.08.2014 Торино 1 : 0 Сплит
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