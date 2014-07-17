Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сплит - Хапоэль БШ
Сплит - Хапоэль БШ: обзор матча 17 июля 2014
Сплит
17.07.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сплит - Хапоэль БШ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сплит
Товарищеские матчи
Ахмат
4 : 0
26.01.2015
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Торино
1 : 0
28.08.2014
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Сплит
0 : 0
21.08.2014
Торино
Лига Европы, 3 раунд
Черноморец
0 : 0
07.08.2014
Сплит
Лига Европы, 3 раунд
Сплит
2 : 0
31.07.2014
Черноморец
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Парк Младежи
Новости команд
Все
Сплит
Хапоэль БШ
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмар» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«СЭ»: «Динамо» интересуется полузащитниками Моро и Калвахом
2020.07.31 22:54
1
Защитник Милькович перешел в «Амкар»
2016.07.01 16:04
1
Милевский стал игроком румынской «Конкордии»
2016.02.05 15:56
Агент Милевского: «Ждем окончательного решения одного европейского клуба»
2016.01.31 12:32
Милевский может перейти в БАТЭ
2016.01.19 12:13
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмар» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+