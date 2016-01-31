Агент Милевского: «Ждем окончательного решения одного европейского клуба»

Агент нападающего Артема Милевского, на данный момент являющегося свободным агентом, Александр Панков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.

«Сейчас мы ждем ответа от одного европейского клуба, мы озвучили свои условия, ждем окончательного решения от клуба. У нас есть три предложения, но пока ждем ответа от одного клуба, которое можно считать приоритетным. Если та команда даст положительный ответ, то будем рассчитывать на нее», – приводит слова агента football24.ua.

Напомним, что в прошлом календарном году Милевский дважды был отчислен из разных хорватских клубов «Хайдука» и «Сплита». Сообщалось, что в услугах бывшего форварда киевского «Динамо» было заинтересовано БАТЭ, однако в итоговом счете представители белорусского клуба отказались от идеи подписания игрока.