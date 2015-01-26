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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат - Сплит
Ахмат - Сплит: обзор матча 26 января 2015
Ахмат
26.01.2015, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
Сплит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ахмат - Сплит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Сплит
Товарищеские матчи
Ахмат
4 : 0
26.01.2015
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Торино
1 : 0
28.08.2014
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Сплит
0 : 0
21.08.2014
Торино
Лига Европы, 3 раунд
Черноморец
0 : 0
07.08.2014
Сплит
Лига Европы, 3 раунд
Сплит
2 : 0
31.07.2014
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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