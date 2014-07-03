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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сплит - Мика
Сплит - Мика: обзор матча 03 июля 2014
Сплит
03.07.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Мика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сплит - Мика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сплит
Товарищеские матчи
Ахмат
4 : 0
26.01.2015
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Торино
1 : 0
28.08.2014
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Сплит
0 : 0
21.08.2014
Торино
Лига Европы, 3 раунд
Черноморец
0 : 0
07.08.2014
Сплит
Лига Европы, 3 раунд
Сплит
2 : 0
31.07.2014
Черноморец
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
10.07.2014
Сплит
Лига Европы, 1 раунд
Сплит
2 : 0
03.07.2014
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
09.07.2013
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
1 : 0
04.07.2013
Мика
Лига Европы
Мика
0 : 1
21.07.2011
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
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Мика
«СЭ»: «Динамо» интересуется полузащитниками Моро и Калвахом
2020.07.31 22:54
1
Защитник Милькович перешел в «Амкар»
2016.07.01 16:04
1
Юран ушел с поста главного тренера «Мики»
2016.05.05 19:38
2
Защитник «Томи» Ярмолицкий перебрался в «Мику»
2016.03.01 11:21
1
Милевский стал игроком румынской «Конкордии»
2016.02.05 15:56
«СЭ»: «Динамо» интересуется полузащитниками Моро и Калвахом
2020.07.31 22:54
1
Защитник Милькович перешел в «Амкар»
2016.07.01 16:04
1
Милевский стал игроком румынской «Конкордии»
2016.02.05 15:56
Агент Милевского: «Ждем окончательного решения одного европейского клуба»
2016.01.31 12:32
Милевский может перейти в БАТЭ
2016.01.19 12:13
Юран ушел с поста главного тренера «Мики»
2016.05.05 19:38
2
Защитник «Томи» Ярмолицкий перебрался в «Мику»
2016.03.01 11:21
1
Юран назначен главным тренером ереванской «Мики»
2016.01.20 17:37
2
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