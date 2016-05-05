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Юран ушел с поста главного тренера «Мики»

5 мая 2016, 19:38
2

По информации armsport.am, главный тренер «Мики» Сергей Юран покинул занимаемую должность. Напомним, вчера подопечные российского специалиста потерпели поражение от «Бананца» (0:2) в финале Кубка Армении, генеральным директором которого является Роман Асхабадзе, занимавший в прошлом аналогичный пост в «Спартаке».

Кроме того, источник сообщает, что помимо Юрана свой пост оставил и президент клуба Хорен Оганесян. Отныне его обязанности будет исполнять гендиректор Армен Петикян.

Юран был назначен главным тренером «Мики» в январе нынешнего года.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Мика Урарту Спартак Юран Сергей
Комментарии (2)
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zadira56
1462469334
Повезло команде)
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koli4ka
1462471157
и язык поварачивается ото специалистом называть, оно хде специальности училось?
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