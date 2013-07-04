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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рудар - Мика
Рудар - Мика: обзор матча 04 июля 2013
Рудар
04.07.2013, четверг, 22:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Мика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рудар - Мика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
3 : 0
19.07.2018
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
0 : 3
12.07.2018
Партизан
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
0 : 1
07.07.2016
Кукеси
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
30.06.2016
Рудар
Лига чемпионов, 2 раунд
Рудар
0 : 1
22.07.2015
Карабах
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
10.07.2014
Сплит
Лига Европы, 1 раунд
Сплит
2 : 0
03.07.2014
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
09.07.2013
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
1 : 0
04.07.2013
Мика
Лига Европы
Мика
0 : 1
21.07.2011
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Рудар
Мика
Юран ушел с поста главного тренера «Мики»
2016.05.05 19:38
2
Защитник «Томи» Ярмолицкий перебрался в «Мику»
2016.03.01 11:21
1
Юран назначен главным тренером ереванской «Мики»
2016.01.20 17:37
2
«Карабах» и «Рудар» голов не забивали
2015.07.15 21:41
18
«Мордовия» обыграла чемпиона Черногории
2015.07.06 22:27
11
«Карабах» и «Рудар» голов не забивали
2015.07.15 21:41
18
«Мордовия» обыграла чемпиона Черногории
2015.07.06 22:27
11
Юран ушел с поста главного тренера «Мики»
2016.05.05 19:38
2
Защитник «Томи» Ярмолицкий перебрался в «Мику»
2016.03.01 11:21
1
Юран назначен главным тренером ереванской «Мики»
2016.01.20 17:37
2
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