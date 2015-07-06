«Мордовия» обыграла чемпиона Черногории

Саранская «Мордовия» в зрелищном товарищеском матче сегодня обыграла сильнейшую команду Черногории, участницу Лиги чемпионов – «Рудар» из Плевли.
6 июля,. Стара Пазова (Сербия). Спортивный центр Футбольного союза Сербии.
«Мордовия» (Россия) – «Рудар» (Черногория) – 4:2 (1:1).
Голы «Мордовии»: 1:0 – Луценко, 8; 2:1 – Луценко, 60; 3:1 – Игнатович, 70; 4:1 – Бобер, 80.
«Мордовия» (основа): Чебану, Ломич, Рнич, Тишкин, Дудиев, Игнатович, Бобер, Ле Таллек, Руст. Мухаметшин, Луценко, Самодин.
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