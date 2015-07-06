«Мордовия» обыграла чемпиона Черногории

Саранская «Мордовия» в зрелищном товарищеском матче сегодня обыграла сильнейшую команду Черногории, участницу Лиги чемпионов – «Рудар» из Плевли.





6 июля,. Стара Пазова (Сербия). Спортивный центр Футбольного союза Сербии.

«Мордовия» (Россия) – «Рудар» (Черногория) – 4:2 (1:1).

Голы «Мордовии»:

1:0 – Луценко, 8; 2:1 – Луценко, 60; 3:1 – Игнатович, 70; 4:1 – Бобер, 80.