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    «Мордовия» обыграла чемпиона Черногории

    Саранская «Мордовия» в зрелищном товарищеском матче сегодня обыграла сильнейшую команду Черногории, участницу Лиги чемпионов – «Рудар» из Плевли.

    6 июля,. Стара Пазова (Сербия). Спортивный центр Футбольного союза Сербии.

    «Мордовия» (Россия) – «Рудар» (Черногория) – 4:2 (1:1).

    Голы «Мордовии»: 1:0 – Луценко, 8; 2:1 – Луценко, 60; 3:1 – Игнатович, 70; 4:1 – Бобер, 80.

    «Мордовия» (основа): Чебану, Ломич, Рнич, Тишкин, Дудиев, Игнатович, Бобер, Ле Таллек, Руст. Мухаметшин, Луценко, Самодин.

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    Источник: ФК «Мордовия»

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    06.07.2015 22:27
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    Комментарии (12)
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    cpartak60
    1436214474
    молодцы!так держать!!!
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    Rusti
    1436216039
    Молодцы
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    kkomov
    1436217450
    Мордовия - чемпион Черногории!
    Ответить
    Den Bull
    1436218768
    Молодцы!
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1436219882
    Рудар через 2 недели в ЛЧ играет, им всякие товарняки не приоритетнее, хотя Мордовия всё же сильнее их
    Ответить
    112910415
    1436235879
    весьма круто!
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    Misha1978888
    1436249206
    В чемпионате бы так. Чую в этом сезоне будут бороться за выживание.Слишком состав слабый.
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    Igreks
    1436252404
    Может Мордовии лучше заявиться в тот же чемпионат и чемпионами станут))
    Ответить
    старина
    1436269243
    Черногоры не кидали файера?)
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    ologreds
    1694997657
    numo434975
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