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Милевский: «В какую-то «Говерлу» я переходить не собирался»

6 октября 2015, 16:43
6

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, по каким принципам он выбирал номер в своем новом клубе.

«Сидим в офисе «Сплита» с президентом и тренером, подписываем контракт и выбираем номер. И в этот момент звонит Саша Алиев. Я сбрасываю. Он пишет смс: «Кент, чего не отвечаешь?». Оказалось, что все номера, которые я хотел бы взять в «Сплите» заняты — 7-й, 77-й, 10-й. И тут я вспомнил, что Саша в Москве играл под 88-м номером, и у него «все залетало». Думаю, возьму и себе 88-й, и у меня все залетит. Хочу, кстати, Саше привет передать.

На самом деле, и в Украину звали, но это было не серьезно. В какую-то «Говерлу» я переходить не собирался. Достойного предложения не было. Мой менеджер знает больше об этой ситуации. Очень рад, что получилось со «Сплитом». Хочу сказать спасибо Горану Сабличу, президенту «Сплита», моему менеджеру и семье за поддержку», - рассказал Милевский.

Напомним, что экс-футболист киевского «Динамо» перешел в новый клуб на правах свободного агента. Соглашение украинского форварда с клубом рассчитано на полтора года.

Источник: Matchday.ua
Украина Сплит Динамо К Алиев Александр Милевский Артем
Комментарии (6)
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Barsuk52
1444141000
артист
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Сармат Ростов
1444142540
Украинские Понты дороже Доллара:-))) Ещё одна Мега Звезда дала о себе знать!!!
Ответить
CSKA №1
1444143226
А Сплит не какой-то???Смешно(((
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колос
1444146785
Футбол,солнце,море... Что ещё нужно чтобы достойно встретить старость
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spartak_88
1444147782
ну тот же вопрос: Говерла никакого Милевского не звала, тем более они о таком игроке даже и не слышали
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колос
1444149494
Об игроке Милевском только мясо слышали ,причём в двух играх!
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