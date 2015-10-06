Милевский: «В какую-то «Говерлу» я переходить не собирался»

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, по каким принципам он выбирал номер в своем новом клубе.

«Сидим в офисе «Сплита» с президентом и тренером, подписываем контракт и выбираем номер. И в этот момент звонит Саша Алиев. Я сбрасываю. Он пишет смс: «Кент, чего не отвечаешь?». Оказалось, что все номера, которые я хотел бы взять в «Сплите» заняты — 7-й, 77-й, 10-й. И тут я вспомнил, что Саша в Москве играл под 88-м номером, и у него «все залетало». Думаю, возьму и себе 88-й, и у меня все залетит. Хочу, кстати, Саше привет передать.

На самом деле, и в Украину звали, но это было не серьезно. В какую-то «Говерлу» я переходить не собирался. Достойного предложения не было. Мой менеджер знает больше об этой ситуации. Очень рад, что получилось со «Сплитом». Хочу сказать спасибо Горану Сабличу, президенту «Сплита», моему менеджеру и семье за поддержку», - рассказал Милевский.

Напомним, что экс-футболист киевского «Динамо» перешел в новый клуб на правах свободного агента. Соглашение украинского форварда с клубом рассчитано на полтора года.