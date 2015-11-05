«Сплит» расторг контракт с Милевским

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский остался без клуба. Хорватский «Сплит» расторг контракт с футболистом из-за серьезного нарушения дисциплины. 30-летний форвард не сумел оправдать доверие руководства, тренеров и товарищей по команде, сообщается на официальном сайте команды.

Милевский стал игроком «Сплита» в начале октября 2015 года и успел провести за свой новый клуб лишь одну встречу в чемпионате Хорватии. Напомним, ранее украинец был отчислен из другого клуба высшей лиги Хорватии «Хайдука».