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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 23 января 2014
Крылья Советов
23.01.2014, четверг, 13:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Спартак
39'
И. Максимов
85'
А. Амисулашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Спартак
ГОЛ! 2:0!
А. Амисулашвили
85'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
В. Кузьмичев
78'
Желтая карточка
А. Павленко
62'
Замена
С. Божин
️️️️
Б. Телес
61'
Замена
А. Павленко
️️️️
Кабайеро
58'
Замена
В. Почивалин
️️️️
Р. Аджинджал
58'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Е. Баляйкин
52'
Замена
А. Федоров
️️️️
Я. Муха
46'
Замена
М. Палиенко
️️️️
И. Семшов
44'
Красная карточка
Б. Телес
43'
ГОЛ! 1:0!
И. Максимов
39'
Желтая карточка
Ф. Браун Форбс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 10 тур
Тараз
1 : 0
09.11.2014
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Спартак
3 : 1
01.11.2014
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Жетысу
2 : 1
26.10.2014
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Спартак
2 : 0
19.10.2014
Иртыш
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Тобол
1 : 0
04.10.2014
Спартак
Информация о матче
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