Журналист Алланазаров: «Ростов» ведет переговоры с Глушаковым, Еременко покинет клуб»

Журналист Максим Алланазаров в телеграм-канале сообщил, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ведет переговоры с «Ростовом».

«Глушаков уже ведет переговоры с «Ростовом». Дон с высокой долей вероятности покинет Роман Еременко. Никита Медведев может в «Ростов» вернуться, – сообщает Алланазаров.

Накануне Mash выложил несколько компрометирующих записей на капитана «Спартака».