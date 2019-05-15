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    Журналист Алланазаров: «Ростов» ведет переговоры с Глушаковым, Еременко покинет клуб»

    Журналист Максим Алланазаров в телеграм-канале сообщил, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ведет переговоры с «Ростовом».

    «Глушаков уже ведет переговоры с «Ростовом». Дон с высокой долей вероятности покинет Роман Еременко. Никита Медведев может в «Ростов» вернуться, – сообщает Алланазаров.

    Накануне Mash выложил несколько компрометирующих записей на капитана «Спартака».

    • Роман Еременко перешел в «Ростов» прошедшей зимой. Ранее финн выступал за «Спартак».
    • Никита Медведев – действующий вратарь «Локомотива».

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать!?»

    Телеграм-канал журналиста Sport 24 Максима Алланазарова. Основной профиль – инсайды про «Спартак».

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    15.05.2019 09:38
    Комментарии44
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      Рейтинг: +2572

      Yurok161 17 часов назад

      Про Глушакова не новость.Уже месяц об этом разговор идет.Сперва в аренду,а потом свободным,а вот про Ерему даже читать не хочу.Пусть руководство наших "топ"клубов вспомнит про наркоманию,как все троли этого сайта.Он практически в родном городе.Пусть здесь и закончит карьеру.

      0
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      Рейтинг: +2383

      владимир миронов 21 час назад

      Оставьте в покое Ростов. Руководители сами разберутся--кто им нужен, а кто нет. А перемывать косточки футболистам и тренерам не мужское дело.

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      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 23 часа назад

      Еременко спартаком был продан в Ростов или его отдали туда в аренду?

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      Рейтинг: +2572

      Yurok161 > vladimir-7 17 часов назад

      Его контракт был расторгнут и он к нам свободным агентом пришел.

      0
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 23 часа назад

      Дорогое удовольствие для Ростова.

      2
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      Рейтинг: +614

      amazonaws 15 мая, 16:14

      А зачем Ростову этот скандалист и интриган???
      Он же весь Ростов поставит науши!
      Карпина уволят, а Глушаков будет его сливать и сплетничать.
      Ростов не будет вылазить из скандалов, как сейчас Спартак ПОГРЯЗ по вине Глушакова.
      Скандалы Глушакова ничему не учат руководство Ростова.
      Если руководство Спартака его ВЫГОНЯЕТ, так зачем этого скандалиста брать в Ростов???
      Играть Глушаков не умеет и будет отбывать НОМЕР.
      А перед играми шастать по проституткам и баням с выпивкой.
      Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
      Его как будто подменили и споили не пойми чем.
      Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
      И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
      Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
      Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
      А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
      Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
      Он разгромит Ростов в пух и прах, а виновным сделает Карпина.

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      Рейтинг: +779

      den161 15 мая, 15:54

      летять ууутки....

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      Рейтинг: +403

      klim2m 15 мая, 15:13

      Что Глушаков, что Медведев на тут не нужны)) .

      2
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      Рейтинг: +12

      ПАВЕЛ ЕГОРЕНКО 15 мая, 14:44

      Если-бы папа Алланазарова перехал,допустим,в Конго.Максим был-бы конголезцем?Почему,вдруг Рома финн?

      0
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      Рейтинг: +1482

      Рубинище 15 мая, 14:32

      Глупость несусветная. Сейчас начнут Глушакова во все оставшиеся клубы начали впаривать. Карпин найдёт футболистов по сильнее и по моложе. Вот с Ерёменко и Локо вполне возможно, и это потеря потерь будет для Ростова конечно.

      1
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      Рейтинг: +5553

      vka1970 15 мая, 14:11

      Извините, но данный журналист из фейк - новостей в доверии уже давно замечен не был.

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