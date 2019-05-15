Журналист Алланазаров: «Ростов» ведет переговоры с Глушаковым, Еременко покинет клуб»

Про Глушакова не новость.Уже месяц об этом разговор идет.Сперва в аренду,а потом свободным,а вот про Ерему даже читать не хочу.Пусть руководство наших "топ"клубов вспомнит про наркоманию,как все троли этого сайта.Он практически в родном городе.Пусть здесь и закончит карьеру.
Журналист Максим Алланазаров в телеграм-канале сообщил, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ведет переговоры с «Ростовом».
«Глушаков уже ведет переговоры с «Ростовом». Дон с высокой долей вероятности покинет Роман Еременко. Никита Медведев может в «Ростов» вернуться, – сообщает Алланазаров.
Накануне Mash выложил несколько компрометирующих записей на капитана «Спартака».
- Роман Еременко перешел в «Ростов» прошедшей зимой. Ранее финн выступал за «Спартак».
- Никита Медведев – действующий вратарь «Локомотива».
Телеграм-канал журналиста Sport 24 Максима Алланазарова. Основной профиль – инсайды про «Спартак».