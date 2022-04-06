Вилков: «Слуцкий и Зарема чихвостят судей – все получается против них. Это карма»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о том, что «Спартак» и «Рубин» чаще других страдают от судейских ошибок в этом сезоне.

– Нет судьи, который отработал бы сезон без ошибок. Но из одной ошибки раздувается слишком сильное пламя.

Мне кажется, футболистам, тренерам надо искать причины поражений в первую очередь в себе. Если команда хочет стать чемпионом, она должна обыгрывать и соперников, и судей, раз уж на то пошло.

Забить на один гол больше – тогда вопросов к арбитрам не будет.

– Это вы на Зарему из «Спартака» намекаете? Она после каждого тура комментирует работу арбитров.

– Сейчас кто только не комментирует – и Слуцкий, и Зарема. Заговоры ищут, еще что-то. Нет никаких заговоров. Никто не хочет никого специально укокошить. Карма работает, это да.

Если ты судей ругаешь больше всех, тебе все это возвращается бумерангом в виде ошибок, пропущенных голов, поражений. Кто-то начнет хвалить судей – те начнут ошибаться в пользу этих людей. И такое бывает.

– Леониду Слуцкому надо начать хвалить арбитров?

– Может быть. Смотрите сами: Слуцкий чихвостит судей – все получается против него, Зарема чихвостит – все идет против нее. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят. Почему так?

– Даже не знаю.

– А я знаю, это карма.