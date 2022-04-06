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Вилков: «Слуцкий и Зарема чихвостят судей – все получается против них. Это карма»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о том, что «Спартак» и «Рубин» чаще других страдают от судейских ошибок в этом сезоне.

– Нет судьи, который отработал бы сезон без ошибок. Но из одной ошибки раздувается слишком сильное пламя.

Мне кажется, футболистам, тренерам надо искать причины поражений в первую очередь в себе. Если команда хочет стать чемпионом, она должна обыгрывать и соперников, и судей, раз уж на то пошло.

Забить на один гол больше – тогда вопросов к арбитрам не будет.

– Это вы на Зарему из «Спартака» намекаете? Она после каждого тура комментирует работу арбитров.

– Сейчас кто только не комментирует – и Слуцкий, и Зарема. Заговоры ищут, еще что-то. Нет никаких заговоров. Никто не хочет никого специально укокошить. Карма работает, это да.

Если ты судей ругаешь больше всех, тебе все это возвращается бумерангом в виде ошибок, пропущенных голов, поражений. Кто-то начнет хвалить судей – те начнут ошибаться в пользу этих людей. И такое бывает.

– Леониду Слуцкому надо начать хвалить арбитров?

– Может быть. Смотрите сами: Слуцкий чихвостит судей – все получается против него, Зарема чихвостит – все идет против нее. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят. Почему так?

– Даже не знаю.

– А я знаю, это карма.

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Источник: Sport24

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06.04.2022 10:44
Комментарии8
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    Рейтинг: +451

    Suvorov51 6 апреля, 14:50

    Так кто такой Вилков. это судила с берегов невы или я ошибаюсь. если это тот на кого я думаю то это просто СРАЧ

    0
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    Рейтинг: +1438

    22 raza chemp 6 апреля, 13:45

    Ну вот вилкова карма и настигла, все чихвостили и его отстранили пожизненно ))

    0
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    Рейтинг: +5162

    rash1959 6 апреля, 13:32

    Я то, убогий думал, что судят по ПРАВИЛАМ, а оказывается хорошо судят тем кто похвалит (денежку закинет на карту, подарочек подкинет...) судейку, а кто косо взглянет - тому "бумерангом". Вся страна на "понятиях", законом не пахнет.

    2
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    Рейтинг: +26563

    Боцман59rus 6 апреля, 11:48

    _ из уст Газпромовского халуя, рассуждения о карме, на фоне признаных ЭСК ошибок в пользу соперников Спартака, выглядят вполне себе карикатурно, впрочем как и вся судейская карьера взяточника Вилкова>)))

    1
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    Рейтинг: +363

    Спартач80 6 апреля, 11:36

    Судят у нас по понятиям,а не по правилам.

    2
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    Рейтинг: +1708

    mahan 6 апреля, 11:18

    Это называется предвзятостью. Судья должен судить независимо, а не выбирать кто ему нравиться, а кто нет. И ругают судей по делу, за серьезные ошибки, которые влияют на результат матча.

    4
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    Рейтинг: +255

    Ollegator 6 апреля, 11:16

    Логика железная. Мы лажаем, т.к. не можем не лажать, а вы хвалите нас, чтобы вас не настигла карма..

    Судьи могут лажать, это всем понятно, но на то им и дали вар, который убил фактор праздника теперь от забитого гола.. Но и с вар всё равно продолжается бардак.
    Как тут не чихвостить?

    5
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata 6 апреля, 10:55

    Так вот оно в чем дело - это оказывается МЕСТЬ судей за их критику ... дожили !!! (((

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