Вилков: «Слуцкий и Зарема чихвостят судей – все получается против них. Это карма»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о том, что «Спартак» и «Рубин» чаще других страдают от судейских ошибок в этом сезоне.
– Нет судьи, который отработал бы сезон без ошибок. Но из одной ошибки раздувается слишком сильное пламя.
Мне кажется, футболистам, тренерам надо искать причины поражений в первую очередь в себе. Если команда хочет стать чемпионом, она должна обыгрывать и соперников, и судей, раз уж на то пошло.
Забить на один гол больше – тогда вопросов к арбитрам не будет.
– Это вы на Зарему из «Спартака» намекаете? Она после каждого тура комментирует работу арбитров.
– Сейчас кто только не комментирует – и Слуцкий, и Зарема. Заговоры ищут, еще что-то. Нет никаких заговоров. Никто не хочет никого специально укокошить. Карма работает, это да.
Если ты судей ругаешь больше всех, тебе все это возвращается бумерангом в виде ошибок, пропущенных голов, поражений. Кто-то начнет хвалить судей – те начнут ошибаться в пользу этих людей. И такое бывает.
– Леониду Слуцкому надо начать хвалить арбитров?
– Может быть. Смотрите сами: Слуцкий чихвостит судей – все получается против него, Зарема чихвостит – все идет против нее. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят. Почему так?
– Даже не знаю.
– А я знаю, это карма.