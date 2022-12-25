Вилков: «Переход в Азию пойдет российским судьям в плюс»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) с точки зрения судей.

«Если РФС принимает ту сторону и переходит в Азию, то почему судьи должны оставаться без практики. То есть переход для чего делается? Для того, чтобы футболисты получали международную практику, участвовали в каких-то международных там соревнованиях, это все делается опять-таки для сборной.

И если говорить о переходе, то опять-таки логично, что и судьи переходят в Азию, спокойно едут судить те же сборные. Это нормально, даже не то, что нормально, а нужно, потому что, условно говоря, сколько Сергей Карасев уже пропустил, год там, молодые ребята еще ни одного матча международного не отсудили, так можно просидеть два-три-четыре года, и судьям тоже будет сложно. И поэтому это один из плюсов перехода в Азию.

Также они будут получать дополнительный заработок, дополнительную практику международную и карьерный рост, особенно для тех, кто новичков, получивших значок ФИФА», – сказал Вилков.

Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.

Окончательное решение намечено на следующую неделю.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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