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    Вилков считает, что у Дзюбы получилось бы в судействе: «Может начать сразу с Первой лиги»

    Экс-арбитр ФИФА Михаил Вилков считает, что нападающий Артем Дзюба мог бы стать футбольным судьей.

    «Мне бы не хотелось, чтобы Дзюба завершал карьеру. Он способен помочь любому клубу РПЛ. Плюс его приглашение в команду добавит интереса к клубу. Лишняя возможность подзаработать на маркетинговых вещах.

    Получилось бы у Артема в судействе? Физические данные у него хорошие. Можно попробовать сразу начать с Первой лиги. Есть негласное правило, что бывшие футболисты быстрее проходят этажи по лигам.

    У Дзюбы получилось бы в судействе. Правила подучит, и готов. Главное — желание», — сказал Вилков.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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