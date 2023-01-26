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    Вилков считает, что Дзюба привлечет нижегородских женщин на стадион «Пари НН»

    Экс-судья РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Вилков считает, что переход нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН» привлечет женщин на стадион клуба.

    «Переход Артема в «Пари НН» привлечет больше внимания к футболу, народ придет на стадион. Да и женский пол заинтересуется футболом, когда к нам приедет Артем», — сказал Вилков.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +586

      egor tikhonov 10 минут назад

      все бабы со слов мужиков знают ,какой он чёрт. да и крыс бабы не особо любят (они тоже в этом толк знают)

      0
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      Рейтинг: +12173

      ВетеR 24 минуты назад

      скорее мужиков-дрочеров )

      0
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      Рейтинг: +803

      Solist345345 45 минут назад

      Разведенных. Он у них в почёте.

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