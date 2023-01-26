Вилков считает, что Дзюба привлечет нижегородских женщин на стадион «Пари НН»

Экс-судья РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Вилков считает, что переход нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН» привлечет женщин на стадион клуба.
«Переход Артема в «Пари НН» привлечет больше внимания к футболу, народ придет на стадион. Да и женский пол заинтересуется футболом, когда к нам приедет Артем», — сказал Вилков.
- Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»