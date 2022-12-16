Вилков: «По мнению Заремы и Федуна, у меня был негатив к «Спартаку». Сейчас нет ни ее, ни его»

Экс-арбитр ФИФА Михаил Вилков заявил о желании поработать на ретро-матче «Спартак» – «Реал», который планируется в 2023 году.

«Любое ретро-событие – хорошее мероприятие для всего футбола. Я уже участвовал в Кубке Легенд в качестве арбитра, уже завершившего карьеру. И с большим удовольствием поучаствую в любых подобных мероприятиях.

По мнению Заремы и Федуна, у меня был негатив к «Спартаку». Но сейчас нет ни ее, ни его. И это лишь их мнение.

Матч выставочный. Поэтому я не вижу никаких препятствий, чтобы на нем отработать. Могу и с флагом поработать, вспомнить молодость. Смог бы отбегать главным судьей? Если до лета, конечно. Я с 9-го января начинаю готовиться к сезону. Уже к весне буду в хорошей форме.

Конечно, к зиме у любого арбитра животик подрастает, жирок, увеличивается масса тела. Но 9-го января, после праздников, а, может быть, и раньше, выйду на беговую дорожку и буду набирать форму к ретро-матчу», — сказал Вилков.

Матч планируют провести в Москве летом 2023 года.

Это инициатива сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.

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