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    Вилков: «По мнению Заремы и Федуна, у меня был негатив к «Спартаку». Сейчас нет ни ее, ни его»

    Экс-арбитр ФИФА Михаил Вилков заявил о желании поработать на ретро-матче «Спартак»«Реал», который планируется в 2023 году.

    «Любое ретро-событие – хорошее мероприятие для всего футбола. Я уже участвовал в Кубке Легенд в качестве арбитра, уже завершившего карьеру. И с большим удовольствием поучаствую в любых подобных мероприятиях.

    По мнению Заремы и Федуна, у меня был негатив к «Спартаку». Но сейчас нет ни ее, ни его. И это лишь их мнение.

    Матч выставочный. Поэтому я не вижу никаких препятствий, чтобы на нем отработать. Могу и с флагом поработать, вспомнить молодость. Смог бы отбегать главным судьей? Если до лета, конечно. Я с 9-го января начинаю готовиться к сезону. Уже к весне буду в хорошей форме.

    Конечно, к зиме у любого арбитра животик подрастает, жирок, увеличивается масса тела. Но 9-го января, после праздников, а, может быть, и раньше, выйду на беговую дорожку и буду набирать форму к ретро-матчу», — сказал Вилков.

    • Матч планируют провести в Москве летом 2023 года.
    • Это инициатива сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52493

      MaxRnD 41 минуту назад

      У тебя был негатив к непредвзятому судейству

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