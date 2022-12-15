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    В Москве планируют провести ретро-матч «Спартак» – «Реал» с Раулем, Роберто Карлосом и Йерро

    Летом 2023 года в Москве планируют провести ретро-матч «Спартак»«Реал».

    По информации «РБ Спорт», матч планируется провести по инициативе сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя. В 2023 году исполнится 10 лет со дня смерти экс-футболиста сборной России.

    «Гол Цымбаларя в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов в 1998 году в «Лужниках» входит в золотую коллекцию турнира.

    В матче могут принять участие легенды красно-белых 90-х и нулевых годов, со стороны «Реала» организаторы хотели бы видеть участников того памятного матча: Роберто Карлоса, Фернандо Йерро, Рауля, Фернандо Морьентеса, Кларенса Зеедорфа, Савио и Предрага Миятовича», – сообщает «РБ Спорт».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2763

      nemolod 6 минут назад

      В связи с известными событиями руководство Реала не будет проводить такой матч!
      (Даже если б они и захотели им там не позволят)

      0
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      Рейтинг: +297

      Bobafett 27 минут назад

      Ещё и фан Ай ди небось нужен для посещения

      0
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      Рейтинг: +117

      Рыло свина 1 час назад

      дорогое удовольствие будет.

      0
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      Рейтинг: +136

      Однажды 1 час назад

      планируют провести ------
      Планы, планы....Напомните мне , кто помнит ----у Спартака были планы отметить 100 летие ...Там много чего было-----фейерверки, съезды, форумы, сессии, конгресссы....Праздничные шествия народа....Ну ну

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      Рейтинг: +11098

      R_a_i_n 1 час назад

      Офигенно!

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