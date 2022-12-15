В Москве планируют провести ретро-матч «Спартак» – «Реал» с Раулем, Роберто Карлосом и Йерро

Летом 2023 года в Москве планируют провести ретро-матч «Спартак» — «Реал».

По информации «РБ Спорт», матч планируется провести по инициативе сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя. В 2023 году исполнится 10 лет со дня смерти экс-футболиста сборной России.

«Гол Цымбаларя в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов в 1998 году в «Лужниках» входит в золотую коллекцию турнира.

В матче могут принять участие легенды красно-белых 90-х и нулевых годов, со стороны «Реала» организаторы хотели бы видеть участников того памятного матча: Роберто Карлоса, Фернандо Йерро, Рауля, Фернандо Морьентеса, Кларенса Зеедорфа, Савио и Предрага Миятовича», – сообщает «РБ Спорт».

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