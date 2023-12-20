Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Трансфером Быстрова из «Спартака» в «Зенит» занималась администрация президента (Алексей Андронов)

    Трансфером Быстрова из «Спартака» в «Зенит» занималась администрация президента (Алексей Андронов)

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением об экс-игроке сборной России Владимире Быстрове.

    «Есть разные бывшие игроки «Зенита». Андрей Аршавин – довольно умный парень. Хотя и хитрый. Слава Малафеев – немного закрытый и холодный, но неглуп и честен. Саша Кержаков – искренний и даже немного наивный. Игорь Денисов – ну вы помните, как всех удивил рассудительностью. Влад Радимов – мой друг, остроумный и понимающий.

    А есть Володька. Который как рот откроет – так хоть святых выноси…

    Говорит, у «Зенита» админресурса нет. Конечно. Как и мозгов у кое-кого. Забыл, наверное, как по звонку из АП (администрации президента – прим. «Бомбардира») возвращался в «Зенит» [в 2009 году]. И как встретили банерами про «индивидуалку Вову» тоже забыл», – написал Андронов.

    • С 1997 по 2002 год Быстров получал футбольное образование в системе «Зенита».
    • За петербургский клуб у игрока 197 матчей, 25 голов, 28 ассистов.
    • За «Спартак» Быстров провел 138 встреч, забил 18 голов, сделал 26 ассистов.

    Новости по теме
    Быстров: «Соболев усилит «Зенит»? Вы издеваетесь?» 12
    Быстров – о «Спартаке»: «Нет амбиций, пришли – и мычат» 15
    «Это не идет на пользу»: Быстров сказал, что мешает Соболеву играть лучше 5
    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +145

      WE ARE FOR PETER 4 минуты назад

      Было дело! И это нормально из свинарника забрали футболиста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1048

      TIMOTHY 8 минут назад

      И чё с того! Уважаемый клуб и в кремле уважают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37383

      VVM1964 16 минут назад

      И это только один маленький примерчик админресурса !!! Стыдно как за Зенит !!! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Ziklop 27 минут назад

      ну если такой умный гАндронов, пусть скажет сколько человек в администрации президента, и кто тот человек из администрации кто занимался быстровым? повар или уборщик? хотя иногда эти ребята страшнее замов и управляющих.
      сказал А скажи и Б, а то получается ОБС!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3876

      CSKA57 34 минуты назад

      Администрация президента! Офигеть!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Ziklop > CSKA57 26 минут назад

      я думаю весь штат администрации и лично Андронову докладывали, а может Вован и Лексус были?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7013

      Питерский князь 1 час назад

      Правду говорит, каждый трансфер Зенита, должен лично Путин одобрить! И за их рацион, тоже президент отвечает!
      :)))

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+