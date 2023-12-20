Трансфером Быстрова из «Спартака» в «Зенит» занималась администрация президента (Алексей Андронов)

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением об экс-игроке сборной России Владимире Быстрове.

«Есть разные бывшие игроки «Зенита». Андрей Аршавин – довольно умный парень. Хотя и хитрый. Слава Малафеев – немного закрытый и холодный, но неглуп и честен. Саша Кержаков – искренний и даже немного наивный. Игорь Денисов – ну вы помните, как всех удивил рассудительностью. Влад Радимов – мой друг, остроумный и понимающий.

А есть Володька. Который как рот откроет – так хоть святых выноси…

Говорит, у «Зенита» админресурса нет. Конечно. Как и мозгов у кое-кого. Забыл, наверное, как по звонку из АП (администрации президента – прим. «Бомбардира») возвращался в «Зенит» [в 2009 году]. И как встретили банерами про «индивидуалку Вову» тоже забыл», – написал Андронов.

С 1997 по 2002 год Быстров получал футбольное образование в системе «Зенита».

За петербургский клуб у игрока 197 матчей, 25 голов, 28 ассистов.

За «Спартак» Быстров провел 138 встреч, забил 18 голов, сделал 26 ассистов.

Встречайте 2024 год с бонусом до 17000 рублей!