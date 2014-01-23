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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Анжи - Волынь
Анжи - Волынь: обзор матча 23 января 2014
Анжи
23.01.2014, четверг, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Волынь
53'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Волынь
Вторая желтая
А. Трошечкин
90'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Д. Адийя
73'
Желтая карточка
А. Трошечкин
63'
Желтая карточка
А. Сапогов
61'
Желтая карточка
М. Курбанов
56'
ГОЛ! 1:0!
С. Сердеров
53'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Р. Тагирбеков
50'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Бухаров
49'
Замена
Д. Адийя
️️️️
Ф. Смолов
48'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
К. Мкртчян
48'
Замена
А. Сапогов
️️️️
И. Максимов
47'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Алиев
47'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Г. Григалава
46'
Замена
К. Агаларов
️️️️
Б. Ангбва
46'
Замена
М. Курбанов
️️️️
А. Гаджибеков
46'
Замена
М. Кержаков
️️️️
Е. Помазан
46'
Желтая карточка
Ф. Смолов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Анжи - Волынь
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Анжи-Арена
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