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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Зальцбург
Зенит - Зальцбург: обзор матча 23 января 2014
Зенит
23.01.2014, четверг, 12:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Зальцбург
81'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Зальцбург
ГОЛ! 1:0!
Халк
81'
Замена
С. Ребенко
️️️️
А. Кержаков
79'
Желтая карточка
Халк
65'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Р. Широков
46'
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Витсель
46'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Анюков
46'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Л. Нету
46'
Желтая карточка
Д. Кришито
34'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Зенит - Зальцбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 3
02.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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