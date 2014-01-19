декабрь 2013
январь 2014
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 16 тур
19 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
19 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
19 января, воскресенье
21:00
Матч завершен
19 января, воскресенье
23:15
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 20 тур
19 января, воскресенье
15:00
Матч завершен
19 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 19 тур
Италия. Серия А (2013/2014), 20 тур
19 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 20 тур
19 января, воскресенье
19:15
Матч завершен
19 января, воскресенье
21:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 21 тур
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 22 тур
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 22 тур