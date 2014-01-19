Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 19-01-2014

    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2013/2014), 16 тур
    19 января, воскресенье
    00:15
    Арука
    1:2
    Спортинг
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:00
    Риу Аве
    1:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:00
    Академика
    1:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    21:00
    Брага
    1:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    21:00
    Бенфика
    2:0
    Маритиму
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    23:15
    Порту
    3:0
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Испания. Примера (2013/2014), 20 тур
    19 января, воскресенье
    01:00
    Эспаньол
    1:0
    Сельта
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    15:00
    Хетафе
    2:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:00
    Вильярреал
    2:0
    Альмерия
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    22:00
    Леванте
    1:1
    Барселона
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    23:59
    Атлетико
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    19 января, воскресенье
    14:00
    Рубин
    2:0
    Кайсери Эрджиесспор
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    16:00
    Краснодар
    3:0
    Кайрат
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:00
    Крылья Советов
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:30
    Рубин
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2013/2014), 19 тур
    19 января, воскресенье
    15:30
    НЕК
    3:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    17:30
    Камбур
    2:0
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    17:30
    Утрехт
    2:5
    Фейеноорд
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:30
    Аякс
    1:0
    ПСВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 20 тур
    19 января, воскресенье
    15:30
    Удинезе
    2:3
    Лацио
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:00
    Аталанта
    1:0
    Кальяри
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:00
    Катания
    0:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:00
    Дженоа
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:00
    Болонья
    2:2
    Наполи
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:00
    Кьево
    1:2
    Парма
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:00
    Сассуоло
    0:2
    Торино
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    23:45
    Милан
    1:0
    Верона
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 20 тур
    19 января, воскресенье
    17:00
    Арис
    0:0
    Атромитос
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:15
    Аполлон Смирнис
    1:2
    Астерас
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:15
    ПАС
    1:2
    АЕЛ
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:15
    Эрготелис
    2:2
    Ксанти
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    21:30
    Верия
    1:3
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2013/2014), 21 тур
    19 января, воскресенье
    17:00
    Реймс
    0:2
    Лион
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:00
    Тулуза
    0:2
    Монако
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    23:59
    ПСЖ
    5:0
    Нант
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 22 тур
    19 января, воскресенье
    17:30
    Мехелен
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    21:00
    Зюлте-Варегем
    1:0
    Генк
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 22 тур
    19 января, воскресенье
    17:30
    Суонси
    1:3
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:00
    Челси
    3:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11