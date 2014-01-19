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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 января 2014
Челси
19.01.2014, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
16'
С. Это'О
44'
С. Это'О
50'
С. Это'О
76'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Рафаэл
90'
+1
Красная карточка
Н. Видич
Замена
Н. Матич
️️️️
Виллиан
85'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Это'О
77'
76'
ГОЛ! 3:1!
Чичарито
Пас отдал
Ф. Джонс
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
67'
57'
Замена
Чичарито
️️️️
Э. Янг
56'
Желтая карточка
Л. Валенсия
52'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 3:0!
С. Это'О
50'
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
Г. Кэхилл
44'
34'
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
Д. Луис
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
4
Давид Луис
ОП
8
Оскар
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
4
Фил Джонс
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
4
Луис
10
Азар
8
Оскар
10
Виллиан
9
Это'О
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
15
Видич
35
Эванс
2
Рафаэл
27
Эвра
25
Валенсия
16
Кэррик
4
Джонс
24
Янузай
18
Уэлбек
10
Виллиан
18
Матич
18
Матич
10
Виллиан
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
9
Это'О
9
Торрес
9
Торрес
9
Это'О
27
Эвра
6
Смоллинг
6
Смоллинг
27
Эвра
15
Янг
14
Чичарито
14
Чичарито
15
Янг
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Андерс Линдегаард
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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