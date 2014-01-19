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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Альмерия
Вильярреал - Альмерия: обзор матча 19 января 2014
Вильярреал
19.01.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
3'
И. Уче
87'
Бруно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Альмерия
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Бруно
87'
84'
Замена
О. Диас
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Х. Коста
82'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Дос Сантос
79'
77'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
М. Тебар
Замена
Э. Перес
️️️️
Х. Акино
72'
70'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
60'
Желтая карточка
И. Уче
47'
46'
Замена
Сусо
️️️️
Э. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
И. Уче
Пас отдал
Д. Дос Сантос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
12
Верса
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
5
Дорадо
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
20
Акино
16
Гомес
14
Уче
10
Дос Сантос
3-3-4
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
20
Рафита
14
Тебар
16
Дюбарбье
12
Азиз
12
Верса
7
Барбоза
19
Зонго
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
10
Дос Сантос
9
Перейра
9
Перейра
10
Дос Сантос
20
Акино
30
Перес
30
Перес
20
Акино
22
Видаль
7
Диас
7
Диас
22
Видаль
14
Тебар
23
Сориано
23
Сориано
14
Тебар
7
Барбоза
10
Сусо
10
Сусо
7
Барбоза
Остались в запасе
Вильярреал
Альмерия
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Вильярреал - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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