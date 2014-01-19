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Суонси - Тоттенхэм
Суонси - Тоттенхэм: обзор матча 19 января 2014
Суонси
19.01.2014, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
78'
В. Бони
35'
Э. Адебайор
53'
Чико (АГ)
71'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Тоттенхэм
80'
Желтая карточка
Д. Роуз
79'
Замена
К. Ноутон
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 1:3!
В. Бони
Пас отдал
Р. Лама
78'
71'
ГОЛ! 0:3!
Э. Адебайор
Пас отдал
Д. Роуз
Желтая карточка
В. Бони
68'
67'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Н. Шадли
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Чико
Замена
Р. Лама
️️️️
Д. Шелви
51'
Желтая карточка
Ж. Амат
49'
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
41
Рори Доннелли
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Треммель
15
Чико
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
5
Амат
26
Шелви
8
Посуэло
15
Раутледж
2
Бони
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
21
Кирикеш
20
Доусон
3
Роуз
12
Леннон
6
Бенталеб
8
Дембеле
89
Шадли
24
Эриксен
25
Адебайор
26
Шелви
14
Лама
14
Лама
26
Шелви
12
Леннон
26
Ноутон
26
Ноутон
12
Леннон
89
Шадли
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
89
Шадли
Остались в запасе
Суонси
Тоттенхэм
41
Рори Доннелли
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
24
Брэд Фридель
ВР
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
41
Рори Доннелли
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Суонси - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Либерти
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