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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Атромитос
Арис - Атромитос: обзор матча 19 января 2014
Арис
19.01.2014, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Атромитос
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Статистика матча Арис - Атромитос
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0
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0
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
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Греция. Суперлига, 9 тур
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3 : 0
01.11.2026
Арис
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3 : 1
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1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Атромитос
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- : -
22.11.2026
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Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
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Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
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3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
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