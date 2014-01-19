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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 19 января 2014
Леванте
19.01.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
10'
Л. Винтра
19'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
Желтая карточка
Хуанфран
89'
Замена
С. Пинту
️️️️
А. Иваншиц
87'
84'
Замена
Ж. Мари Донгу
️️️️
Хави
Желтая карточка
А. Иваншиц
82'
77'
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
73'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Фабрегас
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
Р. Гарсия
73'
Травма
Р. Гарсия
72'
Замена
Анхель
️️️️
Н. Эль-Жар
56'
34'
Желтая карточка
Х. Маскерано
19'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Хави
ГОЛ! 1:0!
Л. Винтра
Пас отдал
А. Иваншиц
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
(К)
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
15
Николаос Карабелас
ЛП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
4-1-4-1
1
Навас
12
Хуанфран
4
Наварро
26
Винтра
19
Лопес
18
Диоп
15
Карабелас
23
Симао
23
Иваншиц
25
Эль-Жар
14
Гарсия
4-1-2-2-1
26
Вальдес
33
Монтойя
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
14
Гарсия
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
14
Гарсия
23
Иваншиц
18
Пинту
18
Пинту
23
Иваншиц
25
Эль-Жар
9
Анхель
9
Анхель
25
Эль-Жар
6
Хави
39
Донгу
39
Донгу
6
Хави
4
Фабрегас
6
Роберто
6
Роберто
4
Фабрегас
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
Остались в запасе
Леванте
Барселона
1
Хави Хименес
ВР
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Леванте - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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