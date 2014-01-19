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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Фиорентина
Катания - Фиорентина: обзор матча 19 января 2014
Катания
19.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
25'
М. Фернандес
28'
А. Матри
41'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Фиорентина
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Ф. Ринаудо
78'
72'
Замена
М. Амброзини
️️️️
Б. Валеро
Замена
Кеко
️️️️
Л. Кастро
72'
Желтая карточка
П. Баррьентос
59'
49'
Желтая карточка
Гонсало
46'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Н. Томович
46'
Замена
Ридер
️️️️
А. Матри
Замена
С. Лето
️️️️
А. Ролин
46'
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
44'
41'
ГОЛ! 0:3!
А. Матри
28'
ГОЛ! 0:2!
А. Матри
Пас отдал
М. Паскуаль
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандес
Пас отдал
А. Матри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-5-1
1
Фрисон
3
Бираги
5
Ролин
55
Беллуски
2
Сполли
21
Ринаудо
19
Кастро
22
Иско
18
Плашил
28
Баррьентос
18
Бергессио
4-5-1
33
Нето
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
21
Паскуаль
7
Куадрадо
7
Писарро
14
Фернандес
6
Валеро
11
Варгас
21
Матри
19
Кастро
20
Кеко
20
Кеко
19
Кастро
21
Ринаудо
17
Гуаренте
17
Гуаренте
21
Ринаудо
5
Ролин
5
Лето
5
Лето
5
Ролин
4
Томович
14
Ронкалья
14
Ронкалья
4
Томович
6
Валеро
90
Амброзини
90
Амброзини
6
Валеро
21
Матри
10
Ридер
10
Ридер
21
Матри
Остались в запасе
Катания
Фиорентина
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Катания - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Анджело Массимино
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