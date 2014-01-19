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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 19 января 2014
Аякс
19.01.2014, воскресенье, 19:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 0
Завершен
ПСВ
64'
К. Сигторссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПСВ
86'
Замена
З. Баккали
️️️️
А. Махер
Замена
К. Поульсен
️️️️
Т. Сереро
85'
83'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Д. Хусен
️️️️
К. Сигторссон
76'
75'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Б. Руис
ГОЛ! 1:0!
К. Сигторссон
Пас отдал
Л. Шоне
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
7
Виктор Фишер
ЛВ
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Лассе Шоне
ПВ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Адам Махер
ОП
6
Стейн Схаарс
(К)
ЦП
33
Пак Джи Сун
ЦП
22
Брайан Руис
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Лерин Дуарте
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-2-1-3-1
24
Силлессен
17
Блинд
4
Мойсандер
34
Велтман
20
Бойлесен
16
ван Рейн
17
Сереро
7
Фишер
18
Классен
20
Шоне
30
Сигторссон
4-1-2-1-2
41
Зут
4
Ариас
25
Брума
4
Рекик
15
Виллемс
6
Махер
6
Схаарс
33
Пак Джи Сун
22
Руис
10
Депай
9
Локадия
17
Сереро
29
Поульсен
29
Поульсен
17
Сереро
30
Сигторссон
9
Хусен
9
Хусен
30
Сигторссон
6
Махер
11
Баккали
11
Баккали
6
Махер
33
Пак Джи Сун
7
Хильемарк
7
Хильемарк
33
Пак Джи Сун
22
Руис
7
Нарсинг
7
Нарсинг
22
Руис
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
10
Лерин Дуарте
ЦП
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
10
Лерин Дуарте
ЦП
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Аякс - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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