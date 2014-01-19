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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 19 января 2014
Аталанта
19.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
68'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
Желтая карточка
К. Раймонди
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
С. Ибарбо
89'
Замена
Г. Перицо
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Д. Мильяччо
81'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Чигарини
81'
80'
Замена
М. Кабрера
️️️️
А. Экдаль
73'
Замена
А. Ибраими
️️️️
Д. Дессена
Замена
К. Кармона
️️️️
Ф. Бриенца
73'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
М. Моралес
68'
Замена
М. Йепес
️️️️
С. Луккини
50'
Желтая карточка
С. Луккини
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Кальяри
1
Антонио Адан
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
38
Симоне Солинас
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
4-4-2
57
Спортиелло
28
Бривио
17
Луккини
2
Стендардо
77
Раймонди
10
Моралес
8
Чигарини
7
Бонавентура
8
Мильяччо
20
Бриенца
19
Денис
4-3-1-2
1
Аврамов
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
27
Дессена
5
Конти
8
Экдаль
7
Коссу
8
Ибарбо
25
Сау
17
Луккини
33
Йепес
33
Йепес
17
Луккини
20
Бриенца
14
Кармона
14
Кармона
20
Бриенца
8
Чигарини
33
Базелли
33
Базелли
8
Чигарини
7
Коссу
24
Перицо
24
Перицо
7
Коссу
8
Экдаль
16
Кабрера
16
Кабрера
8
Экдаль
27
Дессена
9
Ибраими
9
Ибраими
27
Дессена
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
38
Симоне Солинас
ЦФ
1
Антонио Адан
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
38
Симоне Солинас
ЦФ
1
Антонио Адан
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Аталанта - Кальяри
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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