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    Расписание матчей 27-12-2013

    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 17 тур
    27 декабря, пятница
    22:00
    Касымпаша
    2:4
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    27 декабря, пятница
    22:00
    Генчлербирлиги
    1:0
    Бешикташ
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 21 тур
    27 декабря, пятница
    23:00
    Кортрейк
    1:5
    Стандард
    Матч завершен
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