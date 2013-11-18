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    Расписание матчей 18-11-2013

    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2013, 35 тур
    18 ноября, понедельник
    01:30
    Гремио
    2:1
    Фламенго
    Матч завершен
    18 ноября, понедельник
    01:30
    Гойас
    3:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    18 ноября, понедельник
    01:30
    Наутико
    0:1
    Баия
    Матч завершен
    18 ноября, понедельник
    01:30
    Португеза
    2:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    18 ноября, понедельник
    15:00
    Волга
    1:0
    Волынь
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    18 ноября, понедельник
    21:00
    Молдавия
    1:1
    Литва
    Матч завершен
    18 ноября, понедельник
    23:45
    Италия
    2:2
    Нигерия
    Матч завершен
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